Alaplı'da vak'a sayısı arttı

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, yeni vak'alarla birlikte Alaplı ilçesinde toplam korona virüs vak'a sayısının 65'e yükseldiğini kaydederek, "Bu vak'alardan 41 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Test sonucu pozitif olanlardan 7 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yılmaz, son tedbirlere uygun olarak halk pazarının da önümüzdeki çarşamba günü tekrar açılmaya başlayacağını da ifade ederek, "Valiliğimizin pazarla ilgili bir hafta uzatma süresi doldu ve önümüzdeki haftadan itibaren halk pazarı sadece sebze,meyve,gıda ve temizlik ürünleri satılmak ve belirtilen hususlara göre düzen sağlanmak kaydıyla tekrar açılacak" dedi.

Ertuğrul Yüksel

