Alarm verilen Edirne'de, HES kodu olmayan çarşı ve caddelere giremeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20-26 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının yüz binde 107,43 olarak kaydedildiği Edirne'de, 27 Şubat-5 Mart verilerinde korkutan artış yaşandı ve vaka sayısı yüz binde 180,01'e ulaştı.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Saraçlar Caddesi ve Çilingirler çarşısının bariyerlerle kapatılıp giriş yapan vatandaşlara HES kodu sorulması zorunluluğu kararı getirdi.

HES kodu olmayan giremiyor

Kararın ardından cadde ve çarşı bariyerlerle kapatıldı. Girişlerin kontrollü şekilde sağlandığı yerlerde polis ekipleri tarafından vatandaşların HES kodu kontrol ediliyor. HES kodu olan vatandaşların girişine izin verilirken HES kodu olmayan vatandaşların girişine izin verilmiyor.

Denetimlerin ardından cadde ve çarşılardaki kalabalığın sona erdiği görüldü.



Şener Urfa