Alaska Yarımadası'nda yanardağ patlaması: Kırmızı alarm verildi

Alaska Volkan Gözlemevi (AVO) tarafından yapılan açıklamada, Aleutian Adalarında yer alan Great Sitkin Yanardağı'nda yerel saatle 21.04'te patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın ardından kırmızı alarm verilirken, yanardağın 4 bin 500 metreye kadar kül ve duman püskürttüğü aktarıldı. Ek patlamalar olabileceği konusunda da uyarı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) da patlama sırasında kırmızı alarm verdi. Kırmızı alarm, "atmosfere önemli miktarda volkanik kül salınımı" anlamına geliyor.