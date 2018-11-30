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Alaska'da 6.6 büyüklüğünde deprem

Alaska'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Alaska'da 6.6 büyüklüğünde deprem

ABD’nin Alaska eyaletinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan afet sonucu bölgede Tsunami alarmı verildi.

ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ulusal Tsunami Alarm Merkezi bölgede Tsunami alarmı verilirken, yaşanan afet sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi. Öte yandan bazı binalarda çatlakların meydana geldiği öğrenildi. Bölge sakinleri yaşanan depremi uzun zamandır hissedilen en şiddetli deprem olarak tanımladı.

ABD'den deprem açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin hasarının henüz tespit edilemediğini açıkladı. Sanders, Arjantin'de bulunan ABD Başkanı Donal Trump'ı da bilgilendirdiğini ifade etti. 

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sanders, ABD Başkanı Donal Trump'ı deprem hakkında bilgilendirildiğini belirterek, “Depremin zararlarını takip ediyoruz. Tüm Alaskalıların güvenliği için dua ediyoruz” dedi. 

 

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