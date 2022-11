Albayrak Grubu 9 şirketiyle Great Place to Work Sertifikası aldı

Albayrak Grubu bünyesindeki Albayrak İnşaat, Albayrak Medya, Tümosan, Varaka, Sukkar, Albil, Areda, Nakil Lojistik, Trabzon Port çalışanlarının değerlendirmesi doğrultusunda “Harika Bir İşyeri” sertifikası aldı. İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti alanında önemli bir başarıya daha imza atan Albayrak Grubu, ilk defa 9 şirketiyle Great Place to Work Sertifikası aldı. Bu sertifikayı alamaya hak kazanan Albayrak Grubu şirketleri için kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe Albayrak Grubu şirketleri yöneticileri ve çalışanları katıldı. Konuşmaların ardından Albayrak Grubu yöneticilerine plaket verildi.

“70 yıllık başarının arkasında çalışanlarımızın özverisi var”

Törende konuşma yapan Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, grubun başarısının arkasındaki gücü açıkladı. Bolat, “Albayrak Grubu'nu oluşturan her bir çalışanın mutluluğu, çalışma ortamımızın huzuru ve birbirimize olan güven duygumuz her zaman ön planda oldu. Birlikte inşa ettiğimiz kurum ve ekip kültürünü içselleştirmeyi başardık. Şirketimiz için aldığımız her karar, yaptığımız her çalışma bizlere sürdürülebilir bir büyüme ve başarı olarak geri döndü ve her zaman “Önce İnsan” ilkemiz doğrultusunda adımlarımızı attık. Aldığımız sertifika da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ki bağımsız ve saygın bir kurum olan Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan anket ve araştırmalar sonucunda buna hak kazandık. Faaliyetleriyle adımızı dünyaya duyuran, gururlandığımız tüm projelerde taşın altına elini koyan çalışma arkadaşlarımıza, 70 yıllık grubumuzun kahramanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmalar çalışanlarımız tarafından takdir edildi”

Çalışanların hakkaniyet, takım ruhu, güvenilirlik, gurur ve saygı kriterlerinde şirketini “Harika Bir İş Yeri” ortamı olarak değerlendirmesinin, yürütülen çalışmaların çok gurur verici bir sonucu olduğunu belirten Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, 70 yılı geride bırakan Albayrak Grubu'nun kurum kültürünü destekleyen Great Place to Work Enstitüsü'nün bağımsız değerlendirmesi ve çalışanların görüşleriyle, Türkiye'de bir ilke imza atarak farklı sayıda ve sektördeki iştirakiyle birlikte sertifikalandırılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yavuztürk, “Öğrenme ve gelişim platformumuz Albayrak Akademi 2021 yılında, aktif hale getirildi. Akademide liderlik gelişim programları, kişisel gelişim, zorunlu eğitimler gibi farklı programları bir arada yürütüyor ve artık kendi iç eğitmenlerimizi yetiştirerek, sürekli gelişime odaklanıyoruz. Genç yeteneklerin şirketlerimiz bünyesine katılmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, tüm şirketlerimizle birlikte “Genç Albayraklılar” ve “Tohum” programlarımızı başlattık. Albayrak Grubu olarak her bir çalışma arkadaşımızın, mesleki ve kariyer gelişimi bizim açımızdan oldukça kıymetli. Çalışma arkadaşlarımızın göstermiş olduğu teveccühleri ve oluşturduğumuz bu güzel iklimi koruyabilmek adına çalışmalarımızı artırarak ve kararlılıkla sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.