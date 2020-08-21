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Alçı yüklü kamyon duvara çarptı o anlar kameralara yansıdı

Alçı yüklü kamyon duvara çarptı o anlar kameralara yansıdı
Alçı yüklü kamyon duvara çarptı o anlar kameralara yansıdı

Bursa'da alçı yüklü kamyon yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alçı yüklü kamyon duvara çarptı o anlar kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Kaza, İznik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 41 NL 681 plakalı kamyon sürücüsü A.İ. karşı yönden gelen araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Bunun üzerine kontrolden çıkan kamyon yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü A.İ. olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavisi yapılırken kaza sonucu yolun sağ şeridi kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kazalı kamyon çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kısa sürede trafiği tekrardan ulaşıma açtı. Kontrolden çıkan kamyonun istinat duvarına çarpma anları ise bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kamyon sürücüsü A.İ. ise, '' Karşıdan gelen arabaya çarpmamak için sağa direksiyonu kırınca duvara çarptım'' dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Ali Karatekin

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