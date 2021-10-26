Aldeğirmen Barajı 14 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Safranbolu ilçesinde çalışmaları devam eden Aldeğirmen Barajı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barajın tamamlanmasının ardından depolanacak su ile 14 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlanacağını söyledi.

Baraj tersip bendi, tersip bendi derivasyon yapısı ve ulaşım yolları imalatlarının tamamlandığını ifade eden Yıldız, “Barajda gövde kaplama ve gövde kazıları imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 58 metre ve su depolama kapasitesi 24 milyon metreküp olan Karabük Aldeğirmen Barajının tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 18 milyon330 bin 466 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir'dedi.

DSİ'nin Karabük iline yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğinin bildirildiği açıklamada, “Karabük ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” denildi.

Rıdvan Bostancı