Aldığı hibe desteği ile kendi işinin patronu oldu

KOSGEB girişimcilik programlarından faydalanan 39 yaşındaki Mamut Bektaş, aldığı 50 bin lira hibe ile Kaman ilçesinde mantı, gözleme ve katmer satışı yapan bir dükkan açtı. 20 kişiye de iş imkanı sağlayan Bektaş, aldığı kredi desteğinin kendine can suyu olduğunu söyledi. KOSGEB'den aldığı destekle kendi işinin patronu olduğunu söyleyen girişimci Mamut Bektaş, "50 bin lira hibe, 20 bin lira ise ekipman ücreti aldım. 24 ay da kira desteği aldım. Bu bana çok büyük bir destek oldu.

Önceden ev kadınıydım ama şimdi kendi işimin patronu oldum. Çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. İş yerimde hamur işi, baklava, su böreği, yufka ekmek, katmer, mantı üretiyoruz. KOSGEB olmasa evde ne yapabilirim diye düşünecektim. Destek olmayınca da bir şey olmuyor. Çok da memnunum. Hem evimi geçindiriyorum hem de çocuklarımı okutuyorum" dedi.

Bektaş'ın açtığı dükkanda çalışan Hülya Özdemir ve Fatma Dağ ise, evde olduklarını ve iş hayatına Mamut Bektaş ile birlikte atıldıklarını belirttiler.

Vahit Aldı