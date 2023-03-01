'Aleks' adlı köpek depremden 23 gün sonra Hatay'da enkazdan çıkarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesi Akcurun Mahallesinde çalışma yapan Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi kurtarma ekipleri depremden 23 gün sonra bir köpeğin enkaz altından kurtarılması çalışmasına katıldı. Ekiptekiler, bina enkazında Aleks isimli köpeğinin sesini duyduğunu belirten sahibinin yardım istemesi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada köpeğe ulaşıldı. Kurtarma ekibinde bulunanlar uzun uğraşların ardından Aleks'i bulunduğu yerden kurtarırken, köpek kontrolleri için HAYTAP üyelerine üyelerine ardından sahibine teslim edildi. Köpeğin sahibi büyük bir mutluluk yaşayarak ekiptekilere teşekkür etti.

İsmail Sünbül

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