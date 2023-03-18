Aleksandar Stanojevic: 'Galatasaray gibi bir takıma karşı iyi performans sergiledik'

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında iç sahada Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Aleksandar Stanojevic, “Kadroma çok minnettarım ve bütün ekibe çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki hepimiz için çok güzel bir haber ve çok güzel bir netice oldu. Elbette galibiyetten dolayı çok memnunum. Özellikle Galatasaray gibi uzun top, uzun aşırtmalarla başlayan, defans arkası pres yapan ve atak yapan bir takıma karşı gerçekten iyi bir performans sergiledik. Çok memnunum bundan dolayı. Özellikle Giresun maçında bir şeyler ortaya koymuştuk. Fakat burada bunu finalize ettik. Taraftarlarımızın desteği, atmosferin güzelliği ve tabii ki performans, efor, oyuncularımızın irade ve gayreti elbette bizi bu noktaya getiren şey oldu diyebilirim” dedi.

“Güzel bir karşılaşmaydı”

Olumlu ve olumsuz, bütün pozisyonların, dakikaların ilerleyişini ve bütün beklentileri bildiklerini ve buna karşı taktik olarak bütün hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Stanojevic, “Bundan dolayı beklentilerimize uygun bir maç ortaya çıktı. Güzel bir karşılaşmaydı. İlk yarıda olabildiğince gole çevrilebilecek ataklarımız vardı. Fakat burada bitiriciliği yakalamamız gerekiyordu ve elbette ağla buluşmamız gerekiyordu. Kaleden dönen, şanssızlık veya bu gibi durumları 2. yarıda daha da güzel bitirebilirdik. Tabii ki Diouf ile ilgili yaptığımız değişikliğin bizim için maçın gidişatını değiştiren asıl nokta olduğunu söyleyebilirim. Burada bütün takımın enerjisini ve ambiyansını değiştirdik” ifadelerini kullandı.

Konyaspor'un başında ilk kez galibiyet aldığı için memnun olduğunu söyleyen Stanojevic, “Konyaspor olarak geçmişte Fenerbahçe, Galatasaray ve benzeri gibi büyük maçlarda büyük takımlarla tabii ki karşılaştık ve bu gibi İstanbul takımlarıyla olan rekabetlerimiz de elbette iyi bir netice yakaladığımız ve yakalayamadığımız anlar oldu. Fakat burada bugün çok mutluyuz. Konyaspor için ben bunun özel bir durum olduğunu, özel bir maç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçmişte de ciddi galibiyetlerimiz vardı” diye konuştu.

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin

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