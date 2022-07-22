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Aleksandr Mikhaylov: 'Bu oynanan oyun bizim için bir ders oldu'

Aleksandr Mikhaylov: 'Bu oynanan oyun bizim için bir ders oldu'
Aleksandr Mikhaylov: 'Bu oynanan oyun bizim için bir ders oldu'

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhaylov, Konyaspor karşısında 3-0 mağlup oldukları maçın kendileri için bir ders olduğunu belirterek, “Oyuncularımız rakibi tanımış oldu. Haftaya bunu avantaja çevirmeye çalışacağız” dedi.

Aleksandr Mikhaylov: 'Bu oynanan oyun bizim için bir ders oldu' - Tıkla İzle

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhaylov, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor'a 3-0 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendileri için zor bir oyun olduğunu anlatan Aleksandr Mikhaylov, “İlk yarı oyuncularıma teşekkür ediyorum. İlk dakikalardan itibaren zor geçti. Oyun planımıza göre futbolcular devam etti. Ancak ilk yarı sonuna doğru rakibin kırmızı kartı gol pozisyonumuzu bozdu. Ataktan dönüş yapamadık. Yediğimiz goller hatalarımıza bağlı. Konyaspor'u analiz etmiştik ama sahada oyunu oturtamadık. Bugünkü oyun bizim için bir ders oldu. Oyuncularımız rakibi tanımış oldu. Haftaya bunu avantaja çevirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin
 

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