ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanarak sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Belgelere, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Huzeyfe Tarık Yaman



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