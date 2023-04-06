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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ALES giriş belgeleri erişime açıldı
ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek 2023-ALES/1 katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanarak sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Belgelere, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Huzeyfe Tarık Yaman
 

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