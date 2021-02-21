ALES'e girebilmek için eksi 18 derecede koştular, geç giden adaylar hüsran yaşadı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde ALES sınavına girecek olan adaylar eksi 18 dereceyi bulan soğuk havada sınava yetişebilmek için zamanla yarıştılar.

Sivas'ta ALES'e giren adaylar korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sınav binalarına alındılar. Tedbirler kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske dağıtıldı, dezenfektan istasyonları kuruldu. Saatler kapıların kapanmasına yaklaşınca giriş kapısı önünde yoğunluk yaşandı. Saatler tam 10.00'ı gösterdiğinde ise geç kalan adaylar sınav binalarına alınmadılar. Geç kalan, nüfus cüzdanı yerine ehliyetle sınava gelen ve sınav binasını karıştıran adaylar görevlilere dil dökseler de sınav giriş binalarını üzüntüyle terk ettiler.

Volkan Kaplan - Veysel Korkmaz

