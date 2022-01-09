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Alev alan araçtan canlarını son anda kurtardılar

Alev alan araçtan canlarını son anda kurtardılar
Alev alan araçtan canlarını son anda kurtardılar

Batman kent merkezinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç, bir anda alev topuna döndü. Sürücü, yanındaki vatandaşla birlikte alevlerin sardığı otomobilden son anda inmeyi başardı.

Alev alan araçtan canlarını son anda kurtardılar - Tıkla İzle

Olay, Batman kent merkezinde bir benzinlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü akaryakıt almak için istasyona girdi.

Sürücü, akaryakıtını aldıktan sonra aracına binip kontağı çevirmesiyle araç bir anda alev topuna döndü.

Alevler içindeki otomobilin kapısını açarak araçtan inmeyi başaran sürücü ve yanındaki kişi panikle araçtan uzaklaşarak canlarını kurtardı.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan
 

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