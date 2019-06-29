Alev alan biçerdöver kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Hilvan ilçesine bağlı kırsal Oyma Ağaç Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aşırı ısınma sonucu seyir halindeki biçerdöver alev aldı. Alev alan biçerdöveri fark eden sürücü, yangını kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, buğday ekili araziye de sıçrayan biçerdöver yangınını yaklaşık bir saat sonra kontrol altına aldı. Yangın sonrası biçerdöver kullanılamaz hale gelirken, buğday ekili arazide ise zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.