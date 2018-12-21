Alev alan LPG'li araca ilk müdahale vatandaştan

Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli şahsa ait 22 KF 967 plakalı LPG'li otomobil park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yanmaya başladı. Otomobildeki dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber vererek, alev alan araçtaki yangını yangın söndürme tüpleriyle söndürmeye çalıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kontrol altına aldı.

İtfaiyenin ilk müdahalesinden sonra bazı meraklı vatandaşların patlama riskine rağmen dumanlar yükselen araca yakından bakmaya devam etmesi hayrete düşürdü. Yangın sonrası araç hurdaya dönerken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Sercan Ülgen