Alev alan piknik tüpünü tekmeleyerek böyle dışarıya çıkardı

Büfecinin alev alan tüpü söndürme çabasıyla, tekmeleyerek dışarı çıkarması güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay sabah saat 06.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne asfaltı üzerinde bir büfede yaşandı. Sultangazi'de Şenol Kaya isimli büfe işletmecisi sabah erken saatlerde açtığı dükkanında çay demlemek için kullandığı piknik tüpünün bittiğini fark etti. Boşalan tüpü değiştirdikten sonra gazın sızmasını önlemek için kullanılan contayı takmayı unutan Kaya, çakmağı çaktığı esnada gaz kaçağını fark etmeyince tüp bir anda alev topuna döndü. Panik ile ne yapacağını şaşıran Kaya, alev alan tüpü tekmeleyerek dışarıya çıkardı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansıdı.

Yaşadıklarını anlatan Kaya, "Sabah saat 06.15 gibi dükkanımı açtım. Çay demlemek istediğimde tüpün bittiğini fark ettim ve değiştirdim ancak ihmalkarlığımdan dolayı contayı takmayı unutmuşum. Gaz kaçağı olduğunu anlayamadım ve tüpü yakmak için çakmağı yaklaştırdığımda bir anda alev aldı ve ellerim yandı sonra panikledim ve çay yere döküldü sonra tüpü elimden yere fırlattım ve tekmeleyerek dışarıya iterek uzaklaştırmaya çalıştım. O esnada nasıl söndürebilirim diye düşünürken giyindiğim bir polar vardı aklıma o geldi ve gidip ıslattım sonrada tüpün üzerine attım ama yine de sönmedi sonrada kovaya su doldurup üzerine döktüm. O esnada yan taraftaki esnaf komşumuz durumu fark etti ve bana yardıma geldi ve birlikte söndürdük. Aklıma ilk gelen ise şu oldu haberlerde genelde gördüğümüz büfelerde piknik tüpü patlıyor. Ben de çok korktum çünkü yan tarafımda bulunan dükkanlarında hasar göreceğinden ve aynı zamanda canıma ve malıma zarara geleceğinden endişe duydum ama elhamdülillah kazasız ve belasız bu olayı atlattık. İnşallah Rabbim bir daha böyle bir şey nasip etmez" dedi.

Yaşanan olayı görünce esnaf komşusuna yardımcı olarak tüpü söndürmeye yardım eden Erkan Berber ise, "Sabah erken saatlerdi. Ben tezgahta müşterime bakıyordum. Komşumun tutuşan tüpü dışarı fırlattığını gördüm ve hemen yardım etmeye geldim. Birlikte ıslak bez ve su kullanarak söndürdük" dedi.



Hasan Tik



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