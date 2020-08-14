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Alev alev yanan ahırda 15 buzağı telef oldu

Alev alev yanan ahırda 15 buzağı telef oldu
Alev alev yanan ahırda 15 buzağı telef oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ahırda çıkan yangında 15 buzağı telef olurken, 20 ton buğday ve arpa da yandı.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Sürmeli köyünde Bülent Öztürk'e ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin, 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar köylüler tarafından kurtarılırken, 15 buzağı telef oldu. Ayrıca, 20 ton buğday ve arpa ile bin 500 saman balyası yandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Faruk Çidem

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