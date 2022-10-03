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Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu

Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu
Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu

Antalya’da tek katlı müstakil evde çıkan yangında, mutfak tüpünün patlaması vatandaşları korkuttu. Herhangi bir kişinin yaralanmadığı yangında patlama sesleri ve alevler kilometrelerce uzaklıktan fark edilirken, evlerinin yanışını çaresizce izleyen ev sahipleri gözyaşı döktü.

Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu - Tıkla İzle

Yangın, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki tek katlı bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü evden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkamette kalanlar kendilerini dışarıya atarken, çevredeki vatandaşlar hortumlarla su tutarak alevlere müdahalede bulundu. Kısa sürede evin geneline yayılan yangında, patlayan mutfak tüpü çevredekileri korkuttu. Ev sahipleri, yangını gözyaşlarıyla takip etti. Bir süre sonra belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Suat Metin

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