Alev alev yanan evden yaşlı çiftin kurtarılma anı kamerada

Olay, 02.10 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Engin Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Avni Yarma ve Ayşe Yarma adlı yaşlı çiftin yaşadığı 3 katlı binanın çatı katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören yaşlı çift balkona sığındı. Alevleri gören komşuları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber vererek binadakileri tahliye etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler arasında balkona sığınan yaşlı çifti, merdivenli araçla balkona ulaşarak kurtardı. Yanan binada mahsur kalan 10 kişi, alevleri görerek yardıma koşan komşuları tarafından tahliye edildi. Alevler arasından çıkarılan Avni Yarma ve Ayşe Yarma adlı yaşlı çift ile oğulları Savaş Yarma ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaşlı çiftin alevlerin arasından kurtarılma anı kamerada

Çıkan yangında alevlerden korunmak için balkona sığınan yaşlı çiftin ise kurtarılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen olayda ekipler yaşlı çifte merdiven yardımı ile ulaşarak alevlerin arasından kurtardığı görülüyor. Yaşlı çift daha sonra merdivenden indirilerek sağlık ekiplerine teslim ediliyor.

Yanan evini gözyaşlarıyla izleyen genci arkadaşları sakinleştirdi

Öte yandan, alevlerin sardığı binada yaşayan bir genç ise evinin küle döndüğü o anları oturduğu kaldırımda gözyaşları arasında izledi. Gencin yanına yaklaşan bir polis memuru ve arkadaşları yanına oturarak dakikalarca sakinleştirmeye çalıştı.

Mustafa Taşören

