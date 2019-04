Alev alev yanan fabrikada soğutma çalışmaları başladı

Pamukkale ilçesi Korucak mahallesinde bir tekstil fabrikasında gece saat 03.30 sularında henüz belirlenmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangının hemen ardından bölgeye gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti. Ekipler yangına su ve köpük ile müdahale etti. Yaklaşık 5 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınan yangın sonrası yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde kurulu 3 katlı fabrika yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

“Sanayi tüplerinin parlaması patlaması yeniden alevlenmeye neden oldu”

Olayın ardından bir açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlu, yangına 53 tane aracımız ve 130 civarında personelle müdahale edildiğini kaydetti. Gökoğlu, “Bu yangının olduğu bölge dünyaca ünlü Pamukkale yolu üzerindeki ünlü bir firmaya ait. Tabi turizme hitap eden bir yer burası. Hem üretim alanı hem de satış alanı. Gece üç civarlarında burada bir yangın çıkıyor, kapalı alan çok büyük. İçerisinde sentetik ürünler, petrol türevleri olduğundan dolayı tabi paket halindeki hammaddeler de var. Üretim haline girecek hammaddeler de var.

Dolayısıyla petrol türevi olduğu için söndürmekte güçlükler var. Şu an da belediyemizin 45 diğer birimlerden de 8 tane olmak üzere 53 tane aracımız ve 130 civarında personelimiz şu an da yangını söndürmekle meşguller. Yangınımız şu an da söndü. Kısmi olarak yanışlar içeride devam ediyor. Tam soğutma işlemleri yapılırken içeride ki bilinmeyen noktadaki sanayi tüplerinin parlaması patlaması yeniden alevlenmeye neden oldu. Dolayısıyla arkadaşlarımız hepimiz buradayız” dedi.

“Yangın şu an için kontrol altına alındı”

Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı ise olayda ölen yada yaralanın olmadığını hatırlattı. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başlı şunları söyledi:

“İçerideki yangın tüpünün biraz fazla olmasından dolayı yangın safhaları hızlı bir şekilde gelişti. İçeride Polyester ve poleritant malzemeler çok fazlaydı sünger malzemeler. Bunlar yangın safhalarını çok hızlı geçirdiği için ısı miktarı yükseldi. Ama ekiplerimizin başarılı müdahalesi ile yangını hızlı bir şekilde bastırdık. En büyük sevincimiz ölü ve yaralımızın olmaması. Ekiplerimizin çalışması da an itibarıyla devam etmekte. Yangın şu an için kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız ve ufak parlama sonrası çıkan ufak alevleri söndürmesi çalışmalarımız devam ediyor.”

Gökten Ceylan - Osman Başpınar