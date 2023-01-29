Alev alev yanan İETT otobüsünde patlamalar meydana geldi

Olay, Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikameti Küçükköy sapağında saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yücel Usta hakimiyetindeki 34 TP 7152 plakalı İETT otobüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Bu esnada araçta bulunan LPG'de patlama meydana geldi.

Alevler metrelerce yükseldi

Alevlere teslim olan otobüste patlamalar meydana geldi. Patlamalarla yükselen alevler adete otoyolu kapladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri TEM Otoyolu Edirne istikametini bir süre güvenlik amaçlı trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından otobüs güçlükle söndürüldü. Ekipler uzun süre otobüste soğutma çalışması yaptı.

İsmet Aktaş

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