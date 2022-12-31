Alev alev yanan minibüsten yolcular kendilerini dışarı attı

Olay, Adıyaman merkez Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Ali Ş. yönetimindeki 02 M 0295 plakalı minibüs seyir halinde iken motor kısmından biranda dumanlar yükseldi. Sürücü minibüsü durdurarak yolcuların inmesini istedi. Yolcular içinde iken duman ve alev yükseldi. Yolcular son anda minibüsten inebildi. Sürücü ve yolcuların yanı sıra mahalle sakinleri de yangına müdahale etti ancak büyümesini önleyemedi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmaz iken, minibüs kullanılmaz hale geldi.

Ahmet Arslantaş



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