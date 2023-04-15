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Alev alev yanan otomobil hurda yığınına döndü

Alev alev yanan otomobil hurda yığınına döndü
Alev alev yanan otomobil hurda yığınına döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alev topuna dönen otomobil hurda yığınına döndü.

Alev alev yanan otomobil hurda yığınına döndü - Tıkla İzle

Yangın, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü 41 ADE 307 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken araçtan dumanlar yükseldiğini fark etti. Sürücü araçtan çıkarken, kısa sürede otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yanan otomobili söndürdü. Araç küle dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik - Mustafa Taşören

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