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Alev alev yanan yanan tır TEM'i 2 saat kapattı

Alev alev yanan yanan tır TEM'i 2 saat kapattı
Alev alev yanan yanan tır TEM'i 2 saat kapattı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan elektronik malzeme ve tıbbi ilaç yüklü tır alev alev yandı. Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikameti 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 14.20 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze'den Adana'ya elektronik malzeme ve tıbbi ilaç taşıyan Uğur Yıldırım idaresindeki 34 F 6303 plakalı tır, seyir halindeyken yanmaya başladı. Tırın çekici kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü Yıldırım, aracı emniyet şeridine çekerek aşağı indi. Sürücünün inmesiyle birlikte tır alev alev yandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu ve Yeniçağa itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kilometrelerce kuyruk oluştu

TEM'de meydana gelen tır yangını nedeniyle otoyolun Ankara istikameti jandarma ve polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Tırda bulunan elektronik malzemelerin patlaması ihtimaline karşı otoyolu İstanbul istikameti de kısa süreli araç geçişine yasaklandı. Yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu Ankara istikameti, soğutma çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Faruk Çidem

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