Alev alev yandı

Yangın, TEM otoyolunun Bolu kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet D. yönetimindeki 34 LA 3314 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Aracından duman çıktığını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Kısa süre içerisinde araç alevlere teslim oldu. Sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının kontrol atına alınmasının ardından araçtan geriye hurdası kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Enes Özkan

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