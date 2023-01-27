Alev topuna dönen evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan ve baygınlık geçiren İ.K.'yi alevler içinden arkadaşları kurtarırken ev ise alev alev yandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Baygın halde ambulansa taşınan İ.K. kendisine geldi.

Muhammer Ay

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