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Alev topuna dönen evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı

Alev topuna dönen evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı
Alev topuna dönen evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı

Samsun'da bir evde çıkan yangın sırasında içeride baygınlık geçiren adamı ölümden arkadaşları kurtarırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan ve baygınlık geçiren İ.K.'yi alevler içinden arkadaşları kurtarırken ev ise alev alev yandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Baygın halde ambulansa taşınan İ.K. kendisine geldi.

Muhammer Ay

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