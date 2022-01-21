Alev topuna dönen evi kartopu ile söndürmeye çalıştılar

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kaynak'ın evinde oturduğu 2 katlı evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Domaniç ve Çukurca itfaiyeleri harekete geçti. Hava şartlarından dolayı bazı itfaiyeler aşırı kar ve buzdan dolayı yolda kalırken olay mahalline ulaşan bir itfaiye de yangını kontrol altında tutmaya çalıştı. Bu arada, köylüler yangını kartopuyla söndürmeye çalışırken, evde mahsur kalan 83 yaşındaki Mehmet Kaynak, köylüler tarafından kurtarıldı. Diğer itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla söndürülen yangında, 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tamer Yiğit