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Alev topuna dönen minibüsten geriye iskeleti kaldı

Alev topuna dönen minibüsten geriye iskeleti kaldı
Alev topuna dönen minibüsten geriye iskeleti kaldı

Kırıkkale'de alev topuna dönen park halindeki yolcu minibüsünden geriye iskeleti kaldı.

Alev topuna dönen minibüsten geriye iskeleti kaldı - Tıkla İzle

Yangın, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki 711. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O'ya ait 71 K 0059 plakalı minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin büyümesiyle birlikte minibüs, ateş topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen minibüsten geriye iskeleti kaldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yanan minibüste inceleme yapıldı.

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Hasan Ay
 

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