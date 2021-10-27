İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alev topuna dönen minibüsünü çaresiz halde izledi

Alev topuna dönen minibüsünü çaresiz halde izledi
Alev topuna dönen minibüsünü çaresiz halde izledi

Antalya’da karayolunda dumanların çıktığı minibüs, kısa sürede alev topuna döndü. Minibüs sürücüsü ise yanan aracı çaresizlik içerisinde izledi. O anları kayda alan bir kişi ise “Yetişemedik. Abi gel gitme” diyerek durumun vahametini anlattı.

Olay, Fethiye-Antalya karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hareket halinde olan minibüsten dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, minibüsü park etti. Minibüs bir anda alev topuna döndü. Yaşanan dehşet anlarını kayda alan kişi ise, “Yetişemedik. Vallahi yetişemedik” diyerek durumun vahametini anlattı.

Minibüs sürücüsü ise o anları çaresizlik içerisinde izledi. Elinde telefon ile minibüse yaklaştığı anda ise patlama meydan geldi. Minibüsün sürücüsü video çeken kişi tarafından patlama öncesi, “Abi gel gitme” diyerek uyarıldı. Şahıs video kayda alan kişinin uyarısı ile olayı yara almadan atlattı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.