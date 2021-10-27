Alev topuna dönen minibüsünü çaresiz halde izledi

Olay, Fethiye-Antalya karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hareket halinde olan minibüsten dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, minibüsü park etti. Minibüs bir anda alev topuna döndü. Yaşanan dehşet anlarını kayda alan kişi ise, “Yetişemedik. Vallahi yetişemedik” diyerek durumun vahametini anlattı.

Minibüs sürücüsü ise o anları çaresizlik içerisinde izledi. Elinde telefon ile minibüse yaklaştığı anda ise patlama meydan geldi. Minibüsün sürücüsü video çeken kişi tarafından patlama öncesi, “Abi gel gitme” diyerek uyarıldı. Şahıs video kayda alan kişinin uyarısı ile olayı yara almadan atlattı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş