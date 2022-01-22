Alev topuna dönen otobüste yanmaktan son anda kurtuldu

Olay, 14.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kadir İbaç'a ait park halinde bulunan 39 ABH 796 plakalı otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm aracı sararken sıcaklığa dayanamayan camlar patladı.

Alev topuna dönen otobüsün içinde uyuyan şoför ise çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı. Aracın alevler içerisinde olduğunu gören şoför göz yaşlarına hakim olamayarak baygınlık geçirirken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Aracın alev topuna döndüğü o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Şoför uyuyordu biz dışarı çıkardık”

Yaşanan olay anlarını anlatan Muhammet Başkan, “Ben burada esnafım. Aracın motor kısmında yangın çıktığını gördüm. O sırada yangın büyüdü ve ben etraftakilere otobüsün arka camını kırmalarını söyledim. Kısa süre sonra da zaten camlar alevlerin etkisi ile patladı. O sırada içeride aracın şoförü uyuyordu, hemen adamı dışarı çıkardık. Tabi heyecan ile adam bayıldı. Biz adamla uğraşırken arka tarafta patlama oldu. Sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü” diyerek olay anlarını anlattı.

Hakan Polat - Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli



İLGİLİ HABER Araç yangını ekipler tarafından söndürüldü

İLGİLİ HABER Fethiye’de araç yangını