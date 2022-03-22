Alev topuna dönen taksi kendiliğinden hareket etti

Edinilen bilgiye göre, Onur P. yönetimindeki 34 TDE 85 plakalı ticari takside, İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde seyir halindeyken elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken durumu hemen fark eden sürücü, yol kenarında durarak yolcuyla birlikte aracı terk etti.

Şoför ve yolcu indikten sonra metrelerce hareket ederek bir süre daha alev alev yanmaya devam eden otomobil, 19 Mayıs Caddesi'nde kaldırıma çıkarak, cadde üzerinde bulunan bir fırının önündeki saksılara çarparak durabildi. Alev topuna dönen taksinin hareket etmesiyle mahallede yaşanan korku ve panik anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu fırına sirayet etmeden söndürüldü. Yaşanan olayda yaralı veya can kaybı bulunmazken, seyir halindeyken alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç - Mustafa Ayabakan