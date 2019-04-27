Alevler 5 saatin sonunda kontrol altına alındı!

Yangın, Pamukkale ilçesi Korucak mahallesinde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında gece saat 03.30 sularında henüz belirlenmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangının hemen ardından bölgeye gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahaleye başladı. Ekipler yangına su ve köpük ile yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 5 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınan yangın sonrası yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde kurulu 3 katlı fabrika yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının hemen ardından iş yerine gelen çalışanlar ise fabrika deposunda bulunan tekstil malzemelerini yolun karşısında bulunan kapalı bir alana taşıdı. Çalışanlar yangını ve soğutma çalışmalarını ise yaşlı gözlerle izledi.

İş makinelerinin de yardımıyla fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gökten Ceylan - Osman Başpınar