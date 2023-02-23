Alevler daireyi sardı, vatandaşlar binayı boşalttı

Yangın, akşam saatlerinde Gülyaka Mahallesi 2976 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. Emekli polis memuruna ait evin mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yangının büyümesiyle paniğe kapılan apartman sakinleri evlerinden dışarı çıkarken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının prize takılı olan elektrikli eşyaların kısa devre olması nedeniyle dolayı çıkmış olabileceği değerlendirilirken, maddi hasarın oluştuğu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Mustafa İç

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