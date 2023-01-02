Alevler içinde kalan barakadaki 2 kişi canını zor kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Kuzdere Mahallesi 1. Cadde sonunda yeni inşa edilen sitelerin ve otel lojmanının bulunduğu bölgedeki boş arazide hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Durak ve arkadaşı, sabah saatlerinde televizyonda dizi seyrederken bir sıcaklık hissetti, ardından alevler içindeki barakadan güçlükle çıkarak canlarını zor kurtardı.

Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ve Kemer Belediyesi ekipleriyle Kemer Orman Yangını Gönüllülerinin çabalarıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Hanım Türk

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