İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alevler içinde kalan barakadaki 2 kişi canını zor kurtardı

Alevler içinde kalan barakadaki 2 kişi canını zor kurtardı
Alevler içinde kalan barakadaki 2 kişi canını zor kurtardı

Antalya’da konut alanları arasında hurdacılık yapan çiftin oturduğu barakada çıkan yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı, bir arda alevlerin arasında iki kişi canlarını son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Kuzdere Mahallesi 1. Cadde sonunda yeni inşa edilen sitelerin ve otel lojmanının bulunduğu bölgedeki boş arazide hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Durak ve arkadaşı, sabah saatlerinde televizyonda dizi seyrederken bir sıcaklık hissetti, ardından alevler içindeki barakadan güçlükle çıkarak canlarını zor kurtardı.

Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ve Kemer Belediyesi ekipleriyle Kemer Orman Yangını Gönüllülerinin çabalarıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Hanım Türk

İLGİLİ HABER
Antalyada sazlık alanda çıkan yangın evlere kadar ulaşınca korku dolu anlar yaşattı Antalya’da sazlık alanda çıkan yangın evlere kadar ulaşınca korku dolu anlar yaşattı
İLGİLİ HABER
Osmaniyenin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İLGİLİ HABER
Garaj yangınında traktör alevlere teslim oldu Garaj yangınında traktör alevlere teslim oldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.