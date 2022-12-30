Alevlerden böyle kaçmaya çalıştılar

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir işletmede yaşanan patlama sonrası 7 kişi hayatını kaybederken, 1 ağır 5 kişi ise yaralandı. Yangının çıkmasının ardından işletmenin üst katında bulunan iki çocuğun can havli ile klimanın bulunduğu pencereden çıkma çabaları o anda etraftaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde iki çocuğun pencere önündeki klimayı iterek çıkmaya çalıştıkları görülüyor.

Ali Soydemir - Murat Uçkaç - İbrahim Kılınç

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