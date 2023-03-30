Alevlere teslim olan ahşap ev ve ahır küle döndü

Olay, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Hocahacip köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsnü Okur'a ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için alışma başlattı. Yangını büyümeden fark eden Hüsnü Okur ise hasta ve yatalak olan annesi Hatice Okur'u sırtında taşıyarak alevlerin arasından çıkartarak kurtardı.

Yasin Ciğerci

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