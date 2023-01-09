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Alevlere teslim olan çatı korku dolu anlar yaşattı

Alevlere teslim olan çatı korku dolu anlar yaşattı
Alevlere teslim olan çatı korku dolu anlar yaşattı

Denizli’de gece saatlerinde bir binada çıkan yangında, alev alev yanan çatı katı tamamen küle döndü.

Yangın, Honaz ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlerin bitişiğinde bulunan evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Tahliye işlemi yapılan binadaki yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından çatı katı tamamen kullanılamaz hale gelerek küle döndü.
Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Eren Elyesa Polat
 

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