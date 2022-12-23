Alevlere teslim olan çatıyı söndürmeye çalışırken üzerine moloz düştü

Yangın, Hendek ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, binada bulunan kat kaloriferinden çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Binanın çatısını alev topuna çeviren yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevleri söndürmeye yardım etmeye çalışan A.K. isimli kişinin üzerine moloz düşmesi neticesinde hafif şekilde yaralandı.

Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.K., tedbir amaçlı Hendek Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren müdahale sonrasında söndürülürken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Yangının haberini alınca bölgeye gelen bina sahibinin oğlu Mükremin Çay ise çıkan yangın neticesinde malzemelerden kurtarılabilenleri aldıklarını aktardı.

Orkun Kaya



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