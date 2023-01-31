Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Olay, Çankırı il merkezi İncili Çeşme Mahallesi Durlanık Sokak'ta meydana geldi. Edinilenb bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Kıs sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Recep Arslan
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.