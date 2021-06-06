Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasından henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kent merkezinin birçok yerinden gözüken alevlere müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Alevlerin yükseldiği tekstil fabrikası ise havadan drone ile görüntülendi.

Fadıl Pişkin - Osman Başpınar

