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Alevlere teslim olan yolcu otobüsü küle döndü

Alevlere teslim olan yolcu otobüsü küle döndü
Alevlere teslim olan yolcu otobüsü küle döndü

Mersin-Antalya seferini yapan bir yolcu otobüsü Anamur ilçesi sınırlarında alev alev yanarak küle döndü.

Alevlere teslim olan yolcu otobüsü küle döndü - Tıkla İzle

Yolcuların zamanında indirilmesi nedeniyle facia engellenirken, ormana sıçrayan yangında söndürüldü. Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi Şayvana mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünden dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

Dumanlar çıkan otobüs kısa sürede motor kısmında alev alarak yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve orman şube müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın bu sırada ormana da sıçradı. Ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla otobüs ve ormanda çıkan yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altın alınarak söndürüldü.

Yolcuların korku dolu anlar içinde izlediği yangınla ilgili jandarma ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

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