Alevlere teslim oldu, mahalle sokağa döküldü

Huzur Mahallesi Gül Caddesinde bulunan apartmanın 3. katında Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı. Durumu görenler ailenin yardımına koşarak evdekileri dışarı çıkardı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen polisler çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip uzun uğraşlar sonrası yangını söndürdü. Yangın sonucu ev tamamen yandı. Vatandaşlar söndürme çalışmalarını heyecanla takip etti. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

Seyfettin Aras

