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Alevlerin arasına giren ekipler tavukları kurtardı

Alevlerin arasına giren ekipler tavukları kurtardı
Alevlerin arasına giren ekipler tavukları kurtardı

Denizli’de meydana gelen kömürlük yangınında itfaiye ekipleri içeride bulunan 3 tavuğu alevlerin arasından son anda kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 8. Sokak'ta meydana geldi. Şeref Yıldız'ın kiracı olarak kaldığı evin odun ve kömürlük deposu olarak kullanılan kısmından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ekipler yangını söndürme esnasında kömürlük içerisinde bulunan 3 tavuğu da alevlerin arasından son anda kurtardı. Kurtarılan tavuklar sahibine teslim edilirken ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Gökten Ceylan
 

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