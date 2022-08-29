İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alevlerin arasında kalan kirpi son anda kurtarıldı

Alevlerin arasında kalan kirpi son anda kurtarıldı
Alevlerin arasında kalan kirpi son anda kurtarıldı

Sivas’ta otluk alanda çıkan yangında bir kirpi tamamen yanmaktan son anda kurtarıldı, kirpi soğuk su ile duş aldırıldıktan sonra tekrardan doğal yaşamına bırakıldı.

Alevlerin arasında kalan kirpi son anda kurtarıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi MehmetPaşa Mahallesi Numune Sokakta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle otluk olanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye gelene kadar vatandaşlar içi su dolu şişelerle yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında bir kirpi fark edildi. Kirpi vatandaşlar tamamen yanmaktan son anda kurtardı. Vatandaşlar kirpiye soğuk duş aldırdıktan sonra doğaya tekrar saldı. Yangın evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Kurtulan - Volkan Kaplan

İLGİLİ HABER
Tuzlada park halindeki İETT otobüsü alevlere teslim oldu Tuzla’da park halindeki İETT otobüsü alevlere teslim oldu
İLGİLİ HABER
Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi: Yüzlerce kilogram soğan zarar gördü Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi: Yüzlerce kilogram soğan zarar gördü
İLGİLİ HABER
Alev alev yanan otobüste can pazarı Alev alev yanan otobüste can pazarı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.