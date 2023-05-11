Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Çayboyu Mahallesi Küme Evler mevkiinde F.Y.'ye ait tek katlı müstakil evin odunluğunda gece saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Fatmanur Akkişi

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