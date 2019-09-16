İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alevlerin önünü drone sayesinde kestiler

Alevlerin önünü drone sayesinde kestiler
Alevlerin önünü drone sayesinde kestiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yangının büyüklüğü havadan görüntülendi. Alevlerin yayıldığı alanı tespit etmek için kaldırılan drone itfaiye ekiplerinin müdahale edeceği yerleri de tespit etti.

Alevlerin önünü drone sayesinde kestiler - Tıkla İzle

Dün gece Turgutreis Mahallesi Bayrak tepesinde başlayan ve sabaha kadar süren yangın drone ile görüntülendi. Dağlık ve sarp arazide meydana gelen yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, orman ekipleri de itfaiye ekiplerine destek verdi. Muğla 911 Arama ve Kurtarma ekipleri, AKUT ve vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu.

Alevlerin sarp arazide ilerlemesi nedeniyle devreye drone girdi. Yangının ilerleyiş istikameti havadan gelen görüntülerle belirlendi. Arama kurtarma gönüllüsü İHA pilotu Mustafa Ünlü tarafından uçurulan dronla görüntülenen alevleri Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras ve itfaiye ekipleri izleyerek bölgelere önleyici ekipler oluşturdu. Yaklaşık 10 hektar alanı kül eden yangının kundaklama şüphesi üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Eren Ayhan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.