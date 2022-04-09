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Alevlerin sardığı ev küle döndü

Alevlerin sardığı ev küle döndü
Alevlerin sardığı ev küle döndü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında çatı katındaki daire tamamen küle dönerken, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası alevler başka bir binaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Reşat Özberk Sokak'ta bulunan bir apartmanda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan apartmanın çatı katında alevler gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatı katında bulunan yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada ikamet içerisinde arka arkaya patlamalar meydana geldi. Polis ekipleri yangını izleyen vatandaşlara uzaklaşmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler, kısa süre içerisinde yangına müdahale ederek alevlerin sıçramasını önledi. Çatı katı daire tamamen kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekrem Keser

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