İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi

Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi
Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Küçük Menderes Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın son katında yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.