Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Küçük Menderes Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın son katında yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut



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