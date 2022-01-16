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Alevlerin yükseldiği apartmanda korkulu anlar

Alevlerin yükseldiği apartmanda korkulu anlar
Alevlerin yükseldiği apartmanda korkulu anlar

Antalya'da dairede çıkan yangın, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Alevlerin yükseldiği apartmanda korkulu anlar - Tıkla İzle

Yangın, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi 154. Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir baba ve oğlunun yaşadığı daireden dumanlar çıktığını gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.

Apartman sakinleri panikle dışarı çıkarken, yangının çıktığı dairede kimsenin olmadığı öğrenildi. Binaya gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Evin salonunun kullanılamaz hale geldiği yangında, komşuların haber vermesi üzerine ev sahibi de olay yerine geldi.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, yağının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser
 

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